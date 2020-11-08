Коронавирус

Растет число жителей Ингушетии, заразившихся Covid-19

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В Ингушетии растет число жителей, заразившихся коронавирусом. По состоянию на 8 ноября, 7849 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки).

В республике проведено 116458 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию. Всего скончалось 98 человек, выздоровело 6398 (+158 за сутки), региональный оперативный штаб.

47 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 11 – на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 38.

Госпитализировано всего – 454, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 136.

443 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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