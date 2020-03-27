Раскрываемость преступлений в Ингушетии в 2019 году повысилась на 7%

Об этом на заседании Народного собрания республики заявил руководитель министерства внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин.

Он отметил, что следуя за велением времени, в ведомстве сформированы новые подразделения — по противодействию наркоугрозе с позиций сети Интернет, а также для борьбы с киберпреступностью, что потребовало привлечения высококвалифицированных специалистов.

«Отрадно то, что подавляющее большинство штатных должностей в МВД по Ингушетии, занимают выходцы из республики, местные жители, ингуши. Все они являют собой образцы высокого профессионализма, стойкости, мужества и верности долгу, честности и добросовестного отношения к службе в рядах полиции», — сказал Коробкин.