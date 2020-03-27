МВД

Раскрываемость преступлений в Ингушетии в 2019 году повысилась на 7%

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В 2019 году в Ингушетии раскрыто 1087 преступлений, 95% из которых приходится на заслуги региональной полиции. В целом раскрываемость повысилась на 7%, по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Об этом на заседании Народного собрания республики заявил руководитель министерства внутренних дел по Ингушетии Михаил Коробкин.

Он отметил, что следуя за велением времени, в ведомстве сформированы новые подразделения — по противодействию наркоугрозе с позиций сети Интернет, а также для борьбы с киберпреступностью, что потребовало привлечения высококвалифицированных специалистов.

«Отрадно то, что подавляющее большинство штатных должностей в МВД по Ингушетии, занимают выходцы из республики, местные жители, ингуши. Все они являют собой образцы высокого профессионализма, стойкости, мужества и верности долгу, честности и добросовестного отношения к службе в рядах полиции», — сказал Коробкин.

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