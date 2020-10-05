Раскрываем таланты: «Ростелеком» поддержал всероссийскую премию уличных культур «Кардо»

«Для нас поддержка проектов, направленных на развитие культуры и спорта среди молодежи, на раскрытие потенциала молодых творческих людей — неотъемлемая часть социальной политики компании. Наши отношения с «Кардо» успешно складываются с самого начала ее проведения в регионе. В 2018-м ребята презентовали свою идею на форуме «Машук» и получили грант. Сегодня премия «Кардо» выросла в самостоятельный проект и стала востребована молодежью даже на федеральном уровне», — отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Премия «Кардо» организована ставропольским молодежным центром «Offbeats» и Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Российского союза молодежи, правительства Ставропольского края и администрации города-курорта Железноводска. В очном финале премии приняли участие более 200 человек из 85 регионов России и 34 стран мира.

«В этом году премия стала всероссийской и претерпела множество изменений. Расширились география участия, место и масштаб площадки, программа мероприятия. При организации очного финала «Ростелеком» учел все наши пожелания. На территории мероприятия был стабильный Wi-Fi, которым активно пользовались участники, жюри, наша пресс-служба. Кроме того, его скорости хватило, чтобы вести онлайн-трансляции», — отметил Валентин Роботенко, директор всероссийской премии уличных культур и спорта «Кардо».

Впервые в рамках премии состоялся образовательный форум современной культуры и спорта «Улицы России». Лучшие молодые предприниматели, спортсмены, общественники, творческие лидеры страны делились своим опытом и достижениями. За десять часов онлайн-трансляции выступления спикеров посмотрели более 38 тысяч человек со всего мира.

«Сегодня без цифровых технологий невозможно представить развитие бизнеса. С помощью социальных сетей мы делаем хорошую рекламу, проводим онлайн-тренировки. Благодаря тому, что здесь был интернет, мы оперативно делились новостями со своими подписчиками», — рассказал Илья Херувимов из Костромы, основатель школы брейк-данса, спикер форума современной культуры и спорта «Улицы России».

Самое большое количество зрителей собрал третий день соревнований. Спортсмены показывали мастерство в паркуре, воркауте, трикинге и других популярных уличных видах спорта. Лучшие танцоры соревновались в брейк-дансе и хип-хопе. На живописном участке Каскадной лестницы Железноводска свое мастерство демонстрировали художники граффити.

Не менее оживленны было и на развлекательной площадке «Ростелекома». Представители компании рассказали жителям и гостям города-курорта о цифровых возможностях платформы Wink. Сервис позволяет смотреть более 200 телеканалов, новинки мирового кинопроката и популярные сериалы интерактивного ТВ на смартфоне, планшете, Smart TV и домашнем компьютере. Кроме того, он дает зрителям возможность управлять телевизионной трансляцией: пропускать рекламные блоки, ставить программу на паузу и пересматривать передачи за три прошедших дня. Пользователь может подключить к одной учетной записи до пяти устройств, при необходимости настроив для детей возрастные ограничения.

Все желающие смогли принять участие в конкурсах от «Ростелекома», получить подарки и сделать фотографию с помощью уникальной технологии буллет-тайм. В течение дня площадку компании посетили около тысячи человек.

Всероссийская премия «Кардо» завершилась 4 октября торжественной церемонией награждения. Десяти победителям организаторы вручили дипломы, фирменные статуэтки и подарки от «Ростелекома».