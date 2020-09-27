Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Ингушетии за 8 лет возросли более чем в 6 раз

«Все, что мы будем рассматривать сегодня, не является новой для нас темой, это уже история отношений, в рамках которых заключено множество соглашений. Но в то же время хотелось бы поставить точку в пока не урегулированных аспектах для построения конструктивной работы и взаимодействия в будущем», — сказал заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов.

Совещание с участием также главы управления Федерального казначейства по региону Ильяса Угурчиева и руководителя Минфина республики Магомед-Шарипа Эсмурзиева провел премьер Ингушетии Владимир Сластенин.

Докладывая об условиях и ограничениях формирования и исполнения бюджета, Эсмурзиев сообщил о некоторых проблемах, связанных с ежегодно растущими обязательствами, несоизмеримыми с доходными источниками. К примеру, расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование населения возросли с 400 миллионов рублей в 2012 году до 2,6 млрд в 2020 году. При этом ежегодный прирост собственных доходов за последние 10 лет и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности не смогли покрыть заданные темпы роста расходов бюджета.

Ввиду наличия указанных задолженностей, на протяжении практически всего прошлого года к республиканскому бюджету применялся механизм первоочередных расходов, установленный соглашением, заключенным с Минфином России и реализованный в рамках соглашения, заключенного с территориальным органом Федерального казначейства. Ограничения, связанные с действием режима первоочередных расходов, сохранялись и весь прошедший период текущего года.

«Введение определенных ограничительных мер в отношении субъектов, у которых складываются долги по первоочередным расходам, стимулирует к недопущению в дальнейшем образования задолженности по ним. Совместно с территориальным органом мы решаем поставленные задачи, получаем техническую и документальную поддержку со стороны УФК», — пояснил руководитель Минфина.

Отмечалось, что в прошлом году были внесены изменения в соглашение, предусматривающие передачу на исполнение УФК дополнительных функций, таких как учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирование оплаты денежных обязательств, а также функций по введению ограничительных мер в случае образования задолженности бюджета по первоочередным расходам.

Республиканским Минфином направлено обращение в федеральное министерство по возникшим неопределенностям в вопросах применения отдельных положений документов, регулирующих правовой порядок введения ограничений.

Вместе с тем министр напомнил о том, что Ингушетия входит в число регионов, которыми заключаются дотационные соглашения и принимаются обязательства по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов.

Сластенин, в свою очередь, подтвердил намерение властей решать все проблемные вопросы с учетом рекомендаций Федерального казначейства и выразил уверенность в продолжении совместной результативной работы.

«Думаю, что мы урегулируем данную ситуацию. Кроме того, у нас на нацпроекты возложена большая надежда, так как мы планируем в следующем месяце повысить процент их исполнения», — отметил премьер, говорится в релизе