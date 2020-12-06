Рашид Дзангиев стал чемпионом Всероссийского турнира по классической борьбе

«Рашид успешно справился со всеми своими соперниками и стал лучшим в категории до 32 кг», — сказал собеседник нашего издания.

Отметим, что XVIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 года проходил с 3 по 5 декабря во Владимире. Местом проведения состязаний стал спортивный комплекс имени Дмитрия Тимофеева.

В турнире приняли участие юные спортсмены из разных регионов нашей страны. Они разыграли комплекты наград в 15-ти весовых категориях.