Греко-римская борьба

Рашид Дзангиев стал чемпионом Всероссийского турнира по классической борьбе

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Ингушский борец Рашид Дзангиев завоевал награду высшей пробы на проходившем накануне XVIII Всероссийском турнире по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 года памяти Дмитрия Тимофеева. Об этом нашей газете сообщили в группе поддержки юного спортсмена.

«Рашид успешно справился со всеми своими соперниками и стал лучшим в категории до 32 кг», — сказал собеседник нашего издания.

Отметим, что XVIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2006-2007 года проходил с 3 по 5 декабря во Владимире. Местом проведения состязаний стал спортивный комплекс имени Дмитрия Тимофеева.

В турнире приняли участие юные спортсмены из разных регионов нашей страны. Они разыграли комплекты наград в 15-ти весовых категориях.

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