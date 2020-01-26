Раненые при нападении на пост ДПС в Ингушетии выписаны из ведомственного госпиталя МВД

«Двое пациентов ведомственного госпиталя оперуполномоченный управления наркоконтроля МВД по Ингушетии Магомед Шанхоев и сотрудник ДПС по Магасу Зураб Даурбеков выписаны, их состояние улучшилось», — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что по его данным, пострадавшие полицейские пока не вышли на работу. Он предположил, что это связано с тем, что им предстоит пройти курс амбулаторного лечения в Ингушетии.

31 декабря 2019 года было совершено нападение на полицейских на посту ДПС при въезде в Магас. Один сотрудник МВД погиб, трое пострадали.

По данному эпизоду СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Его расследованием занимается главное следственное управление СКР по СКФО.

У оперуполномоченного управления наркоконтроля МВД Шанхоева был диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника, травма шейного отдела позвоночника, множественные ушибы рук, ног и черепа, касательное ранение. Сотрудник ДПС Даурбеков был доставлен в больницу с раной головы, множественными ранами туловища и конечностей.

1 текущего года января пострадавших перевезли в Махачкалу на вертолете. Один из нападавших с ножом 18-летний Микаил Мизиев был убит, второй — Ахмед Имагожев с ранением доставлен в ингушскую республиканскую клиническую больницу. Он дал показания, рассказал правоохранителям о подготовке и совершении нападения. В рамках расследования дела силовики провели обыски по нескольким адресам, в том числе в домах злоумышленников.