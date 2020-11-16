Раненному при нападении членов НВФ на Ингушетию в 2004 году правоохранителю вручили юбилейную медаль
Председатель совета ветеранов МВД по республике Магомед-Сали Котиев и его заместитель Батыр Дзауров навестили полковника милиции Иссу Буружева и вручили ему памятную юбилейную медаль «300 лет российской полиции», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что в ночь на 22 июня 2004 года в результате массированного нападения участников незаконных вооруженных формирований на Ингушетию погибли и получили ранения десятки сотрудников правоохранительных органов, противостоявших преступникам.
В числе защитников правопорядка в это трагическое время был и полковник милиции Исса Буружев, получивший тяжелое ранение, повлекшее инвалидность.
Представители совета ветеранов МВД по республике не забывают своих соратников, навещают их, поддерживают словом и делом. Гости и хозяин провели время за теплой беседой, вспоминали совместную службу, говорили о настоящем и будущем органов внутренних дел, говорится в релизе.