В День солидарности в борьбе с терроризмом в Ингушетии прошла траурное мероприятие. Митинг против идеологии экстремизма состоялся на Мемориале памяти и славы в Назрани. Представители власти, общественных, молодежных организаций, студенты и школьники, ветераны боевых действий, семьи, чьи родственники погибли от рук бандитов, вспоминали жертв террора и героев, ему противостоявших.

Калиматов обратился к присутствующим с напоминанием о том, что для ингушского народа терроризм — понятие не абстрактное, а горькая реальность, с которой столкнулась республика в различные годы.

«Ингушетия не раз становились объектом терроризма, в последние десятилетия не раз принимала на себя бандитские удары. Ради мирной жизни нашего народа отдали свои жизни более 400 правоохранителей. Погибло множество ребят, шедших на поводу у жестокой идеологии, ведь многие из участников бандформирований — наша заблудшая молодежь, потерявшая себя, свои корни. Мне пришлось в должности прокурора застать эти времена. Тогда только из числа местных не стало 6 работников прокуратуры, 13 — ФСБ. Все упомянутые мною — жители Ингушетии, чьи-то отцы, сыновья, братья», — сказал руководитель субъекта.

По словам Главы региона, нынешнее поколение не должно забывать трагедии, потрясшие республику. Память народа, историческая и культурная, помогает не утратить свое мужество, свои корни, язык и традиции и передать это наследие детям, в которых будущее Ингушетии.

«Пусть никогда не коснется вас и ваших родных страшное зло — терроризм», — добавил он.

Участники памятного мероприятия совершили коллективную молитву по усопшим во главе с религиозным деятелем Магомедом Харсиевым. Богослов выступил с коротким обращением, в котором подчеркнул, что Ислам — религия мира и добра.

По его мнению, с конца XX века и по сей день верующим приходится разъяснять и доводить эту истину до мировой общественности, доказывать, что террорист и мусульманин — понятия не тождественные.

«Призывай на путь Всевышнего мудростью и добрым словом», — привел он хадис в заключение.

После официальной части церемонии и прочтения молитвы Калиматов пообщался с ветеранами боевых действий, бывшими сотрудниками МВД, получившими ранения при исполнении служебного долга, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.