Работники школьных столовых Ингушетии сдали демоэкзамен

«Оценочная работа проходила строго по регламенту, учитывались критерии и субъективный взгляд каждого представителя судейства», — подчеркнул главный эксперт Искандар Слаев.

Он высоко оценил работу организаторов, экспертов и преподавателей колледжа, которые проводили курсы повышения квалификации, принимали участие в подготовке к сдаче демонстрационного экзамена.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, всего переподготовку прошли 60 поваров школьных столовых региона. Экзамену предшествовал месяц обучения, программа которого состояла из теоретического и практического курсов. Ранее сообщалось, что повышение квалификации планируется провести для всех поваров общеобразовательных организаций республики поэтапно.

Отметим, что в Республике Ингушетия бесплатное горячее питание организовано для 36 тысяч учащихся младших классов региона.