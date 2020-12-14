Работники школьных столовых Ингушетии сдали демоэкзамен
Победитель мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills-2019 в компетенции «поварское дело» Искандар Слаев аттестовал работников школьных столовых в Ингушетии.
«Оценочная работа проходила строго по регламенту, учитывались критерии и субъективный взгляд каждого представителя судейства», — подчеркнул главный эксперт Искандар Слаев.
Он высоко оценил работу организаторов, экспертов и преподавателей колледжа, которые проводили курсы повышения квалификации, принимали участие в подготовке к сдаче демонстрационного экзамена.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, всего переподготовку прошли 60 поваров школьных столовых региона. Экзамену предшествовал месяц обучения, программа которого состояла из теоретического и практического курсов. Ранее сообщалось, что повышение квалификации планируется провести для всех поваров общеобразовательных организаций республики поэтапно.
Отметим, что в Республике Ингушетия бесплатное горячее питание организовано для 36 тысяч учащихся младших классов региона.