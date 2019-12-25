Работники Республиканского дома народного творчества Ингушетии награждены орденом «За заслуги»
Высшей награды Ингушетии — ордена «За заслуги» удостоились работники культуры республики Беслан Газдиев и Эсет Абдурзакова, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.
Директор и художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Газдиев и Абдурзакова свои награды получили на торжественной церемонии, которая состоялась 20 декабря в Магасе, в зале славы администрации Главы Ингушетии.
Указ о награждении был подписан руководителем субъекта РФ в июле 2019 года.