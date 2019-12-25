Работники Республиканского дома народного творчества Ингушетии награждены орденом «За заслуги»

0

Высшей награды Ингушетии — ордена «За заслуги» удостоились работники культуры республики Беслан Газдиев и Эсет Абдурзакова, сообщает пресс-служба регионального Министерства культуры.

Директор и художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Газдиев и Абдурзакова свои награды получили на торжественной церемонии, которая состоялась 20 декабря в Магасе, в зале славы администрации Главы Ингушетии.

Указ о награждении был подписан руководителем субъекта РФ в июле 2019 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Магасе открыли парковый комплекс в виде древнеингушского орнамента
Следователи завели дело о нарушении прав 30 собственников квартир аварийного дома в Назрани
«Светлая страна» «Россетей» теперь работает для жителей Ингушетии, Дагестана и Чечни
Бывший главбух «Россельхозцентра» в Ингушетии приговорена к трем годам условно за махинации с соцвыплатами
Аиша Ажигова выписалась из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
Братья Томовы стали победителями клубного чемпионата Франции по спортивной борьбе
Ингушетии выделят рекордную сумму для жилищного обустройства более 300 беженцев из Чечни в 2020 году
Прокурор Ингушетии посетил с рабочим визитом следственный изолятор № 1
В Ингушском госуниверситете состоялся конкурс знатоков гражданского права «Цивилист-2019»
В Назрани прошли соревнования по воркауту
Три актёра Русского музыкально-драматического театра Ингушетии стали заслуженными артистами республики

Главное

Яндекс.Метрика

 