Работники культуры Назрановского района отмечены благодарностями за реализацию мероприятий Года памяти и славы

Работники культуры Назрановского района отмечены благодарностью руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой «За значительный вклад в сохранении исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а также благодарностью Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова «За активное участие в подготовке и реализации мероприятий Года памяти и славы Российской Федерации», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.