Работники культуры Назрановского района отмечены благодарностями за реализацию мероприятий Года памяти и славы
Работники культуры Назрановского района отмечены благодарностью руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой «За значительный вклад в сохранении исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а также благодарностью Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова «За активное участие в подготовке и реализации мероприятий Года памяти и славы Российской Федерации», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Среди награжденных — директор Назрановского районного дома культуры Тамерлан Дзейтов, заведующие сельскими ДК Тамара Эстоева, Марет Горчханова, Фатима Бакаева, Любовь Шонхоева, Ильяс Дакиев, Мадина Ганижева, Ваха Яндиев.
Благодарности в торжественной обстановке вручил начальник социального отдела администрации Назрановского муниципального района Дауд Аушев.