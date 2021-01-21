Награждение

Работники культуры Назрановского района отмечены благодарностями за реализацию мероприятий Года памяти и славы

0

Работники культуры Назрановского района отмечены благодарностью руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерины Кругловой «За значительный вклад в сохранении исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а также благодарностью Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова «За активное участие в подготовке и реализации мероприятий Года памяти и славы Российской Федерации», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Среди награжденных — директор Назрановского районного дома культуры Тамерлан Дзейтов, заведующие сельскими ДК Тамара Эстоева, Марет Горчханова, Фатима Бакаева, Любовь Шонхоева, Ильяс Дакиев, Мадина Ганижева, Ваха Яндиев.

Благодарности в торжественной обстановке вручил начальник социального отдела администрации Назрановского муниципального района Дауд Аушев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии определились победители первого регионального конкурса «Проба пера 2020»
Умный информатор: дагестанская поликлиника подключила услугу «Ростелеком Экраны»
В Ингушском НИИ гуманитарных наук подвели итоги работы за 2020 год
В Национальной библиотеке Ингушетии планируют создать Клуб филателистов
В Горском кадетском корпусе была организована военно-тактическая игра лазертаг
Сезон черемши в Ингушетии набирает обороты
В регионе стартовал республиканский конкурс «Библиотеки — избирателям Ингушетии»
Транспортный налог может быть снижен для машин, работающих на природном газе
Ингушский борец классического стиля Бекхан Оздоев завоевал «серебро» чемпионата России
В Ингушетии за сутки умерло два человека с Covid-19
В Ингушетии вручили награды от Путина студентам и преподавателям, сшившим более 11 тысяч масок для врачей

Главное

Яндекс.Метрика

 