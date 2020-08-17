Субботник

Работники культуры Малгобека приняли участие в общегородском субботнике

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Работники Культурно-досугового центра Малгобека приняли участие в общегородском субботнике, который прошел в городе воинской славы накануне, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Работа кипела с самого раннего утра. Каждый из работников вышел на прилегающую территорию, вооружившись веником, метлой, лопатой и другим инвентарем. Одни подметали дорожки, другие выносили мусор и грузили в машины.

«Наш город — наше лицо! Мы хотим, чтобы наш Малгобек всегда был чистым, красивым и призываем гостей и жителей города соблюдать порядок. Ну а мы, деятели культуры, всегда готовы прийти на подмогу ради благополучия любимого города», — отметил директор КДЦ Магомед Газдиев.

В ходе субботника был проведен скос травы, очистка от мусора придорожных полос автомобильных дорог города, кроме того, была проведена работа по санитарной очистке на территории пруда, находящегося в восточной части города.

Как отметили участники мероприятия, субботники не только помогают навести чистоту и порядок в городе, но и служат примером сплочения коллективов.

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