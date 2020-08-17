Работники культуры Малгобека приняли участие в общегородском субботнике
Работники Культурно-досугового центра Малгобека приняли участие в общегородском субботнике, который прошел в городе воинской славы накануне, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Работа кипела с самого раннего утра. Каждый из работников вышел на прилегающую территорию, вооружившись веником, метлой, лопатой и другим инвентарем. Одни подметали дорожки, другие выносили мусор и грузили в машины.
«Наш город — наше лицо! Мы хотим, чтобы наш Малгобек всегда был чистым, красивым и призываем гостей и жителей города соблюдать порядок. Ну а мы, деятели культуры, всегда готовы прийти на подмогу ради благополучия любимого города», — отметил директор КДЦ Магомед Газдиев.
В ходе субботника был проведен скос травы, очистка от мусора придорожных полос автомобильных дорог города, кроме того, была проведена работа по санитарной очистке на территории пруда, находящегося в восточной части города.
Как отметили участники мероприятия, субботники не только помогают навести чистоту и порядок в городе, но и служат примером сплочения коллективов.