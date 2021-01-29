Работники культуры Ингушетии повышают квалификацию в рамках реализации федеральной программы «Творческие люди»

В числе работников культуры, повысивших свою квалификацию, сотрудники Центральной библиотечной системы Сунженского района.

На днях специалист публичного Центра правовой информации ЦБС Сунженского района Аслан Гандаров получил свидетельство о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные цифровые технологии в библиотеках». Переобучение дало новые знания для реализации творческих инициатив.