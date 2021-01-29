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Работники культуры Ингушетии повышают квалификацию в рамках реализации федеральной программы «Творческие люди»

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В рамках федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура» многие сотрудники культурно-досуговых учреждений и библиотек Ингушетии прошли переподготовку, сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.

В числе работников культуры, повысивших свою квалификацию, сотрудники Центральной библиотечной системы Сунженского района.

На днях специалист публичного Центра правовой информации ЦБС Сунженского района Аслан Гандаров получил свидетельство о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные цифровые технологии в библиотеках». Переобучение дало новые знания для реализации творческих инициатив.

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