Работники культуры Ингушетии повышают квалификацию в рамках реализации федеральной программы «Творческие люди»
В рамках федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура» многие сотрудники культурно-досуговых учреждений и библиотек Ингушетии прошли переподготовку, сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.
В числе работников культуры, повысивших свою квалификацию, сотрудники Центральной библиотечной системы Сунженского района.
На днях специалист публичного Центра правовой информации ЦБС Сунженского района Аслан Гандаров получил свидетельство о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные цифровые технологии в библиотеках». Переобучение дало новые знания для реализации творческих инициатив.