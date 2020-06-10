Работники культуры Ингушетии одобряют поправки в Конституцию, касающиеся русского языка и культуры

Новая редакция статьи 68 гласит, что культура России является уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством. Таким образом, поправка определяет культуру как ключевую ценность страны, ставит ее в один ряд с главными государственными символами наряду с флагом, гимном.

Напомним, это предложение было внесено в проект Основного Закона известными деятелями культуры России, членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию — народным артистом РСФСР Александром Калягиным, известным пианистом Денисом Мацуевым и директором Эритажа Михаилом Пиотровским.