Работники культуры Ингушетии одобряют поправки в Конституцию, касающиеся русского языка и культуры
Работники культуры Ингушетии одобряют поправки в Конституцию, касающиеся русского языка и культуры. По мнению представителей этой сферы, они будут способствовать защите культурного наследия и популяризации русской культуры и языка, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.
Новая редакция статьи 68 гласит, что культура России является уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством. Таким образом, поправка определяет культуру как ключевую ценность страны, ставит ее в один ряд с главными государственными символами наряду с флагом, гимном.
Напомним, это предложение было внесено в проект Основного Закона известными деятелями культуры России, членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию — народным артистом РСФСР Александром Калягиным, известным пианистом Денисом Мацуевым и директором Эритажа Михаилом Пиотровским.