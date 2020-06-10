Конституция

Работники культуры Ингушетии одобряют поправки в Конституцию, касающиеся русского языка и культуры

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Работники культуры Ингушетии одобряют поправки в Конституцию, касающиеся русского языка и культуры. По мнению представителей этой сферы, они будут способствовать защите культурного наследия и популяризации русской культуры и языка, сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

Новая редакция статьи 68 гласит, что культура России является уникальным наследием ее многонационального народа, поддерживается и охраняется государством. Таким образом, поправка определяет культуру как ключевую ценность страны, ставит ее в один ряд с главными государственными символами наряду с флагом, гимном.

Напомним, это предложение было внесено в проект Основного Закона известными деятелями культуры России, членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию — народным артистом РСФСР Александром Калягиным, известным пианистом Денисом Мацуевым и директором Эритажа Михаилом Пиотровским.

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