Работники ингушского Дома народного творчества повысили квалификацию в рамках программы «Творческие люди»

Обучение проходило в рамках федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова, заместитель директора по научно-методической работе Марем Котиева и методисты Зульфия Тумгоева и Лема Хутиева получили прошли переподготовку по дополнительной профессиональной программе «Проектная деятельность по формированию региональной культурной политики в контексте развития субъектов Российской Федерации».

«В это сложное время у нас появилась уникальная возможность знакомиться с лучшими практиками в сфере культуры и искусства посредством интернет-технологий. Находясь у себя в республике, мы в режиме реального времени знакомились с новыми методиками и инновациями, смогли задать интересующие нас вопросы и получить ответы», — отметила Марем Котиева.

Напомним, в текущем году в рамках федеральной программы «Творческие люди» свою квалификацию повысили 68 сотрудников культурно-досуговых учреждений Ингушетии, что дало им новые знания для реализации творческих инициатив