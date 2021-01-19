Работники аэропорта «Магас» и «Ингушавтотранса» удостоены наград

Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Ингушетия» присвоено заместителю гендиректора и инспектору по контролю за исполнением поручений аэропорта «Магас» Бекхану Костоеву и Тамаре Тариевой, водителям «Ингушавтотранса» Борису Арсамакову и Аслану Аушеву.

Почетной грамотой республики награждены специалист отдела министерства промышленности и цифрового развития региона Магомед-Башир Арсамаков и начальник отдела аэропорта «Магас» Руслан Тимурзиев.

«Благодарю всех вас за ваш добросовестный труд и желаю вам крепкого здоровья, удачи и новых достижений», — пожелал Калиматов в ходе торжественной церемонии награждения.