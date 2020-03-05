Зарплата

Работникам «Ингушавтотранса» решили выдать зарплату за несколько месяцев после вмешательства прокуратуры

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ГУП «Ингушавтотранс» погасило образовавшиеся долги по зарплате перед работниками, благодаря принятым прокуратурой мерам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Установлено, что на протяжении последних нескольких месяцев на предприятии сохранялась крупная задолженность по оплате труда на более 8 млн рублей», — сказал представитель региональной прокуратуры.

По его информации, в связи с этим, в адрес руководителя «Ингушавтотранса» было внесено представление об устранении нарушений, а также в отношении него завели дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение).

Благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось добиться погашения долгов в размере свыше 8, 1 млн руб.

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