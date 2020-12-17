Главе государства напомнили, что индексация для этой категории была приостановлена пять лет назад. Журналистка спросила, при каких условиях индексация будет возобновлена.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность. Но в сегодняшних условиях, особенно в ситуации с коронавирусом, с падением доходов, индексация конечно, крайне важна», — подчеркнул российский лидер.

Он признал, что «есть определенные элементы незачета пенсионного обеспечения при определении конечного результата» для пенсионеров. С этим нужно разобраться, считает Путин.

«Я бы подумал, конечно, и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке государства. Это не такие большие доходы», — отметил Президент.

Он уточнил, что речь о людях, которые заняты «на таких работах, на какие другие не стремятся». Дальше конкретизировать глава государства не стал.

Путин напомнил, что на следующий год для пенсионеров предусмотрена индексация выше инфляции — на 6,3% (здесь имеется в виду индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров, — прим. «РГ»). Инфляция же ожидается на уровне 4%.