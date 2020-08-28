Работа по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Ингушетии будет продолжена

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Рабочий визит в Ингушетию куратора федерального центра организации первичной медико-санитарной помощи Павла Бакулина и врача-методиста Андрея Домбровского принесли большую пользу республике. Об этом газете «Ингушетия» рассказали в региональном Минздраве.

На базе Городской детской поликлиники федеральные гости провели семинар по критериям оценки внедрения новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь для руководителей медицинских организаций, лидеров и участников рабочих групп. На семинаре были подробно освещены вопросы оценки достижения критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, подробно была изложена методика оценки достижения целевого значения критериев НММО.

Работа по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в Ингушетии, будет продолжена.

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