Работа по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Ингушетии будет продолжена

На базе Городской детской поликлиники федеральные гости провели семинар по критериям оценки внедрения новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь для руководителей медицинских организаций, лидеров и участников рабочих групп. На семинаре были подробно освещены вопросы оценки достижения критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, подробно была изложена методика оценки достижения целевого значения критериев НММО.

Работа по реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в Ингушетии, будет продолжена.