Работа над дизайн-кодом Назрани продолжается

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В настоящее время мэрия Назрани ведёт переговоры с предпринимателями и собственниками помещений на участке от переезда на улице Московской до проспекта Базоркина в целях замены вывесок и рекламы.

Также, как рассказал глава администрации города Урусхан Евлоев, решается вопрос по замене остановочных павильонов. «Уже в ближайшее время мы сможем начать данные мероприятия», — подчеркнул мэр.

По словам градоначальника, его команда показывает, что проект по формированию дизайн-кода Назрани действительно работает, поэтому было принято решение о достижении «быстрых побед».

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