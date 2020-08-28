Работа над дизайн-кодом Назрани продолжается

Также, как рассказал глава администрации города Урусхан Евлоев, решается вопрос по замене остановочных павильонов. «Уже в ближайшее время мы сможем начать данные мероприятия», — подчеркнул мэр.

По словам градоначальника, его команда показывает, что проект по формированию дизайн-кода Назрани действительно работает, поэтому было принято решение о достижении «быстрых побед».