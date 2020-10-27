Работа на опережение: «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты

В их числе — школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, участковые отделения полиции и другие жизнеобеспечивающие организации. Работы по проекту стартовали в 2019 году. Всего за два года выполнения контракта цифровой связью обеспечены 1188 объектов.

«Сегодня, когда все силы общественных институтов направлены на сдерживание пандемии коронавирусной инфекции, мы считаем своим профессиональным и человеческим долгом обеспечивать современной цифровой связью все социальные инфраструктурные объекты в максимально короткие сроки. Поэтому наши сотрудники, несмотря на затруднения в организации труда, вызванные инфекцией, продолжают работу для блага населения. Естественно, с соблюдением всех санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором», — отметил Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

В рамках реализации четвертого этапа проекта сотрудники национального цифрового провайдера проложили оптические кабели протяженностью около тысячи километров в 80 населенных пунктах пяти регионов. Кроме того, они организовали 22 новых узла связи и установили 99 климатических шкафов, благодаря чему значительно повысили стабильную работу построенной инфраструктуры.

«Мы продолжаем выполнять задачу, поставленную Президентом России и закреплённую в национальных проектах. Наша цель — быстро и качественно внедрить цифровые технологии и сервисы в основные социальные процессы и обеспечить доступом в глобальную сеть все социально значимые объекты. В «Ростелекоме» мы видим компетентного и надежного партнёра в достижении этой цели. Мы со своей стороны оказываем «Ростелекому» поддержку при организации работ и надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество в интересах жителей нашего региона», — отметил Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края.

В следующем, 2021 году, «Ростелеком» планирует подключить к интернету 851 социально значимый объект и построить в рамках проекта более 1600 км оптики. Из них 419 объектов придется на Ставропольский край, 71 — на Кабардино-Балкарскую республику, 109 — на Астраханскую область, 153 — на Калмыкию и 99 — на Краснодарский край.