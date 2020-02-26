Пятнадцатого участника протестного митинга в Магасе приговорили к сроку в колонии-поселения

«Судья Анна Никитюк признала 25-летнего Ибрагима Дугиева виновным в том, что он, «не желая покидать место проведения несанкционированного митинга», нанёс росгвардейцу вред, не опасный для его жизни и здоровья, но исключила из действий Дугиева политический мотив. Дугиева осудили на 14 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. С учётом времени, проведённого под стражей, Дугиев должен выйти на свободу сразу после вступления приговора в силу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ибрагим Дугиев частично признал вину.

«Он признал, что действительно дважды ударил ногой росгвардейца, защищая находившихся на площади стариков, но его никто к этому не призывал, политического мотива в его действиях не было», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что уголовные дела начали заводить после мартовского протеста в Магасе против республиканского законопроекта «О референдуме» и соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Ранее сроки получили Багаудин Мякиев, Аслан Аушев, Джохар Алиев, Гелани Хамхоев, Хасан Зязиков, Рамазан Гагиев, Сейт-Магомед Нальгиев, Зелимхан Томов, Элисхан Ажигов, Зубейра Хамхоева, Мусса Плиев, Тимур Озиев, Мустафа Вышегуров и Магомед Оздоев.