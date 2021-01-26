Спорт

Пятеро ингушских лучников сдали норматив кандидата в мастера спорта России

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Пять спортсменов-лучников из Ингушетии вернулись в республику в статусе кандидатов в мастера спорта. На минувшей неделе они успешно выступили на Кубке и чемпионате России по стрельбе из лука, проходивших в г. Орле.

«Перед нашей командой лучников не стояла какая-то конкретная задача занять призовые места. Они должны были набраться опыта. Команда перспективная и в скором времени может составить конкуренцию командам из других регионов. В ближайшее время по инициативе министра спорта региона Али Дошхоклоева мы планируем пригласить к нам в регион опытных инструкторов по стрельбе из лука, которые проведут для наших тренеров обучающий семинар и покажут мастер-классы для спортсменов», — рассказал газете «Ингушетия» заместитель министра спорта республики Магомед Мошхоев.

По его словам, несмотря на то что команда вернулась без медалей, спортсмены показали очень хороший результат, учитывая то, что ребята не имели опыта участия в выездных соревнованиях и опыта тренировочного процесса под руководством квалифицированных тренеров.

Во всероссийских соревнованиях участвовала ингушская команда в составе пяти человек, и всем им удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта России.

В стрельбе из блочного лука норматив КМС выполнили Адам Шанхоев, Ахмед Булгучев, Анзор Евлоев и Мухаммад Евлоев. В дисциплине «классический лук» норматив КМС смог выполнить Махмуд Евлоев.

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