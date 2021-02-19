Образование

Пятая школа города Малгобека вошла в топ-100 участников федерального проекта «Школа новых технологий»

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Пятая школа города Малгобека вошла в топ-100 участников федерального проекта «Школа новых технологий», инициированного Министерством просвещения Российской Федерации.

Цель проекта — управление качеством образования за счет обновления инфраструктуры, повышения качества управления и внедрения новых педагогических технологий в школе.

Для участия в отборочном этапе школой был представлен проект «Интеграция общего и дополнительного образования как фактор повышения качества, развития и открытости образовательного пространства школы». Проект направлен на совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса, создание условий для самоопределения и выявления индивидуальных возможностей каждого ребенка, а также для всестороннего развития учащихся во время учебных занятий и внеурочной
деятельности.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобразования региона, в пятой школе Малгобека с прошлого года функционируют центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и кабинеты дополнительного образования «Успех каждого ребенка», созданные в рамках реализации национального проекта «Образование».

«За сравнительно небольшой период работы данных площадок можно с уверенностью сказать, что жизнь учащихся существенно изменилась: у них появилась возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя современное оборудование», — отметили в образовательном ведомстве республики.

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