Пять человек задержаны по делу об избиении правоохранителей во время мартовских протестов в Ингушетии

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Правоохранительные органы установили новых подозреваемых в уголовном деле о применении насилия в отношении представителей власти в ходе протестов в Магасе 27 марта минувшего года против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона «О референдуме», сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«По подозрению в участии в избиении сотрудников нацгвардии (ст. 318 УК РФ) 27 марта 2019 года задержаны Беков, Барханоев, Батыгов, Маматов и Нальгиев», — сказал источник.

Он отметил, что Маматов частично признал свою вину.

По данным правозащитников, блогера Исропила Нальгиева подозревают в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Его отвезли в ИВС Нальчика.

Силовики на основании постановления следователя провели обыски в его доме в Назрановском районе, изъяли мобильный телефон и ноутбук.

Нальгиеву предоставили адвоката по назначению.

Напомним, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики «О референдуме» порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом. В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (чч. 1, 2 ст. 318), предполагаемым организаторам — в организации насилия (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 318). Кроме того, по информации адвокатов, некоторым фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ).

Во время недавней пресс-конференции Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил надежду, что находящиеся под стражей жители республики будут освобождены и вернуться домой к своим семьям.

Он отметил, что уголовное дело по факту избиения правоохранителей рассматривается не в Ингушетии, а на уровне генпрокуратуры и Следственного комитета России по СКФО.

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