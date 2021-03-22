Пять человек пострадало в ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии
На ФАД «Кавказ» в районе сельских поселений Барсуки и Яндаре Назрановского района республики столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадало пять человек, в том числе дети, сообщили в МВД по Ингушетии.
«Столкнулось пять автомобилей, пострадали двое несовершеннолетних из города Сунжа и трое уроженцев Дагестана, все они доставлены Ингушскую республиканскую клиническую больницу», — сказал собеседник.
По его словам, для ликвидации последствий происшествия привлекались спасатели поисково-спасательного отряда «Эрзи» в количестве 3 человек и 1 единица техники.
Обстоятельства произошедшего выясняются.