Пять человек попали под следствие за хищение 250 млн рублей при ремонте электросетей в Ингушетии

По данным ведомства, установлено, что с февраля 2011 по апрель 2015 года высокопоставленные лица одной из энергосетевых компаний Северо-Кавказского региона, используя служебное положение, заключили договоры с аффилированными фирмами о выполнении работ для создания комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах, расположенных в республике.

При этом были завышены объемы и стоимость выполненных работ и материалов, а также использовано ненадлежащее оборудование. В дальнейшем злоумышленники вывели денежные средства через фирмы-однодневки. Ущерб от противоправных действий превысил 250 миллионов рублей.

Следственной частью при координации управления Генпрокуратуры РФ в СКФО, в отношении ряда должностных лиц энергосетевой компании и руководителей предприятий, выполнявших работы по заключенным договорам, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Наложен арест на имущество в сумме, равной причиненному ущербу.

Двум злоумышленникам по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Трое фигурантов объявлены в федеральный розыск.