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Путин заявил, что нарушение норм карантина — это преступная халатность

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Владимир Путин в ходе совещания с полпредами Президента России в федеральных округах заявил, что нарушение норм карантина — это преступная халатность и именно так к подобным фактам должны относиться власти регионов.

Путин призвал полномочных представителей главы государства в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными, отмечает «Интерфакс».

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, «береженого — Бог бережет», — добавил Президент.

Путин заявил, что России удалось сдержать взрывное распространение коронавируса и выиграть время. Он призвал результативно использовать этот запас.

«На нынешнем этапе важнейшая задача — максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни», — сказал он.

Кроме того, российский лидер напомнил своим полпредам, что объективное информирование россиян о ситуации с распространением коронавируса является лучшим ответом на слухи и домыслы.

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