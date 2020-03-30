Путин призвал полномочных представителей главы государства в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными, отмечает «Интерфакс».

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, «береженого — Бог бережет», — добавил Президент.

Путин заявил, что России удалось сдержать взрывное распространение коронавируса и выиграть время. Он призвал результативно использовать этот запас.

«На нынешнем этапе важнейшая задача — максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни», — сказал он.

Кроме того, российский лидер напомнил своим полпредам, что объективное информирование россиян о ситуации с распространением коронавируса является лучшим ответом на слухи и домыслы.