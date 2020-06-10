Путин поздравил Сбербанк со званием лучшего в части акционерной стоимости

В начале беседы Путин отметил, что перед российскими финансовыми учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но Греф с ними справляется.

Греф в ходе рабочей встречи с президентом заявил, что Сбербанк в этом году был признан «лучшим банком мира за последние пять лет с точки зрения создания акционерной стоимости». «Мы вошли в десятку всех компаний мира по созданию акционерной стоимости», — сказал он.

Также глава государства отметил, что знает, что основным финансовым учреждениям России, в том числе Сбербанку, приходится непросто при решении задач сегодняшнего дня. «Но вы и сами об этом сказали, наши финансовые учреждения при поддержке финансовых властей, прежде всего Центробанка, отчасти правительства РФ, в целом работают эффективно, ритмично», — отметил президент.

Путин добавил, что финансовые организации работают, демонстрируя самые лучшие образцы финансовой дисциплины, организации, административных режимов. «Это такая очень взвешенная, спокойная, я бы сказал даже — несколько консервативная, но надежная работа финансовой системы в целом и основных финансовых учреждений», — отметил он.

По его словам, Сбербанк обслуживает большое количество предприятий самых разных отраслей. От того, как это делает банк, зависит финансовое самочувствие компаний, сказал Путин.

«Но и, конечно, работа с гражданами. Не только по ипотеке, но и по потребительским кредитам. Самая большая сеть у Сбербанка и, конечно, от того, как вы выполняете свои функции, свои задачи, в значительной степени зависит и в прямом смысле этого слова финансово-политическое настроение людей», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что очень многое зависит от того, как встречают и провожают в банке, какие сервисы предоставляют, с каким качеством с людьми работают.

РИА НОВОСТИ