Власть

Путин поручил правительству представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своей пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года, сообщил в понедельник сайт Кремля.

В частности, правительству поручено, до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, отмечает «Интерфакс».

Кроме того, кабинету министров поручено рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов гражданам, которые были привиты от Covid-19 с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов, чтобы привитые россияне смогли выезжать за границу и посещать другие страны.

В конце декабря Путин говорил, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

Принятые в 2020 году поправки к Конституции России прямо говорят об обязательной ежегодной индексации пенсий в стране, и поправка не делит пенсионеров на работающих и неработающих. Вместе с тем, с 2015 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются.

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