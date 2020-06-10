Конституция

Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он может проголосовать в любой из семи дней, но пока планирует принять участие в голосовании лично», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, Роспотребнадзор мониторит эпидемиологическую ситуацию накануне голосования и пока не давал никаких дополнительных рекомендаций регионам.

«Ситуация самым тщательным образом мониторится ведомством Поповой. Пока, вы видите, никаких дополнительных рекомендаций или замечаний не высказывалось», — сказал пресс-секретарь Президента России, отвечая на вопрос, будет ли Кремль давать рекомендации как проводить голосование по поправкам к Конституции в регионах, учитывая ситуацию с распространением коронавируса.

Напомним, 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Президент России предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции будет задействовано 96,5 тыс. избирательных участков по всей стране.

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