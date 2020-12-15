Путин на социальном онлайн-форуме «Единой России» поблагодарил волонтеров за активную позицию в условиях пандемии

Глава государства поддержал проекты волонтеров, в том числе — упрощение онлайн-доставки лекарств больным, а также назвал недопустимым отказ в госпитализации больных под предлогом лечения на дому.

Путин отметил, что «когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом в значительной степени и есть смысл жизни вообще», сообщается на сайте Кремля.

«Когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке, получаешь от этого удовлетворение. Это один из важнейших стимулов и важнейших инструментов для самореализации любого человека», — сказал Президент России.

Он подчеркнул, что работа волонтеров очень востребована, напомнив, что тысячи из них «занимаются доставкой лекарств, продуктов питания». Причем делают это на своих машинах, бесплатно развозят тем людям, которые нуждаются, и медицинским работникам, жертвуют свои личные средства на закупку компьютеров для школьников, помогают пожилым, больным людям, одиноким — всем, кому сейчас особенно сложно.

«В этой связи хочу сказать еще одну важную вещь. Полагаю, что для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми — это провести аудит своих собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны», — отметил Президент России.

По его мнению, такие люди — «мощнейшая созидательная сила в целом в стране, и для партии они чрезвычайно важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, ее достойное представительство и в общественной жизни страны, и на всех уровнях власти».