Пресс-конференция

Путин еще не принял решение, будет ли он участвовать в выборах в 2024 году

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Владимир Путин еще не принял решение, будет ли он участвовать в выборах в 2024 году. Об этом он заявил на большой пресс-конференции в четверг, сообщает РБК.

«Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит», — сказал Путин, отвечая на вопрос о поправке в Конституцию России, благодаря принятию которой произошло обнуление президентских сроков.

«Но формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать — посмотрю», — добавил он.

Говоря о том, стоило ли принимать эту поправку в Основной Закон, Президент России указал: «У меня есть одно универсальное правило — отвечая на этот вопрос, нужно понимать: пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать».

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