Дороги

Путешественники телеканала «Моя планета» включили в топ-5 лучших дорог России ингушскую автотрассу

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Путешественники телеканала «Моя планета» выбрали топ-5 лучших дорог, включив автотрассу в Ингушетии, которая соединяет селение Джейрах в горной части республики и ФАД «Кавказ», и назвав ее «В страну башен».

«Телеканал «Моя Планета» вместе с выставкой «Поехали» провел опрос среди пользователей и определил лучшую дорогу России. Опрос проходил в официальных группах телеканала «Моя Планета» во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram и Telegram. В пятерку лучших вошли Чуйский тракт, трасса «Кола», Ялта — Севастополь, дорога в Страну башен, Усинский тракт», — говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала.

Отмечается, что «эту дорогу (в Ингушетии) недавно привели в порядок, асфальт идеален, виды изумительны, и пока у нее нет даже номера. Затейливым серпантином она вьется между гор, соединяя селение Джейрах и федеральную трассу «Кавказ», ведущую в Грозный и далее в Махачкалу».

«Здесь облака лежат огромными шапками, каждый поворот открывает новые виды, и соборы, крепости, сторожевые башни предстают перед путешественниками внезапно — древние строения из камня словно бы являются продолжением горного пейзажа. По насыщенности такое путешествие может дать фору многим местам на планете. По пути есть смотровые площадки», — подчеркивается в материале.

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