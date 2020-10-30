Он отметил, что 30 октября «скорбный и печальный день для всего ингушского народа», «тяжелые воспоминания вызывает он в памяти людей и до сих пор болью отзывается в сердце каждого жителя Ингушетии».

«Двадцать восемь лет отделяют нас от той трагедии, в которой сотни семей потеряли своих близких, а судьба многих до настоящего времени остается неизвестна», — напомнил Глава республики, выразив соболезнования родным и близким погибших.

По его словам, многое изменилось после этих событий. Создана Республика Ингушетия, которая сегодня наравне с другими регионами страны успешно развивается и выходит на новый уровень своего социально-экономического развития. Но сколько бы лет ни прошло с тех пор, неизгладимы боль и воспоминания о тяжелых днях.

«Сегодня мы отдаем дань глубокой памяти и скорбим о жертвах той мрачной осени. Невозможно выразить всю горечь утраты, постигшей родных и близких по безвинно погибшим и без вести пропавшим», — подчеркнул Калиматов.

«Мы не вправе забывать горькие уроки прошлого и должны сделать все, чтобы человеческая жизнь всегда оставалась главной ценностью, а насилие против личности никогда больше не повторялось. Мы должны хранить столь высокой ценой полученный опыт, чтобы сберечь будущее: созидать ради наших детей, заботиться о наших стариках и учиться у них мудрости, оберегать мир, укреплять единство нашего народа, стремиться к развитию и успеху, жить и дорожить жизнью. И пусть процветание Ингушетии станет лучшей памятью обо всех, кого мы потеряли 28 лет назад. О тех, кто сегодня мог строить наше настоящее и будущее», — отметил Глава Ингушетии.

Напомним, что сегодня в 10 часов утра на Мемориальном кладбище «ГIоазот кашамаш» в Назрани начнется акция в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года.

Также по инициативе Калиматова будут проводиться акции по раздаче сагIа (садака) малоимущим семьям.

В мечетях республики на пятничных проповедях будут прочитаны дуа (молитвы) в память о погибших в 1992 году.