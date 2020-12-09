По его словам, на протяжении двух с половиной веков, будучи в составе России, свой вклад в защиту Отечества вносит Ингушетия. Представители нашего народа принимали участие во всех войнах, в которых участвовала страна.

«Наш народ с благодарностью хранит память о воинских победах, о полководцах и воинах, жертвовавших собой, защищая страну. И мы с гордостью называем имена земляков, покрывших себя и свой народ неувядаемой славой в исторических сражениях. Среди них Арчаков Арчак, Базоркин Бунухо, Бек-Боров Заурбек, сотни других участников русско-турецких войн и всадники Ингушского полка Дикой дивизии, герои Великой Отечественной войны Гудантов Руслан, Мальсагов Ахмет, Костоев Ширвани, Оздоев Мурад и другие», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта считает, что «отмечая эту знаменательную дату, мы не можем не вспомнить героев новейшей истории Ингушетии. Это славный сын ингушского народа, генерал-майор авиации Осканов Суламбек, первая кавказская женщина, удостоенная звания Героя России, Арапханова Марем, Герой Труда Российской Федерации Богатырева Марем. Подвиг каждого из них, трудовой или ратный, совершенный во имя Родины, — достояние нашей истории и основа сегодняшних успехов российского государства».

«Воспитание достойных сынов и дочерей народа и Отечества на примере наших героев — вот основная задача каждой семьи, каждого рода. Именно в семье должно взращиваться чувство долга, закладываться фундамент моральных ценностей и формироваться личность молодого человека», — отметил Глава региона.

Он призвал жителей республики «брать пример с тех представителей народа, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю страны и чьим подвигам посвящен этот праздник. Благодаря этим образцам большой нравственной силы, мужества и благородства укрепляется дух нации, гордость за величие исторических предков, искренняя любовь к Родине».

«Пусть достойный пример наших земляков-героев вдохновляет всех нас на великие дела и поступки во имя процветания Ингушетии и России», — подчеркнул Калиматов.

Напомним, День Героев Отечества был установлен после того, как Президент Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. С 2007 года 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.