Публикация записи с оправданием терроризма вылилась в уголовное преследование жителя Ингушетии

«По данным следствия, 19 февраля подозреваемый с использованием мобильного телефона разместил в доступном для просмотра неограниченному кругу лиц интернет-мессенджере аудиовидеозапись с собственным видеоизображением, где заявляет о признании идеологии и практики терроризма правильными», — отметил представитель ведомства.

По его словам, 17-летний житель республики задержан, в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК России (публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).