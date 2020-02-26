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Публикация записи с оправданием терроризма вылилась в уголовное преследование жителя Ингушетии

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Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя по подозрению в публичном оправдании идеологии терроризма, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, 19 февраля подозреваемый с использованием мобильного телефона разместил в доступном для просмотра неограниченному кругу лиц интернет-мессенджере аудиовидеозапись с собственным видеоизображением, где заявляет о признании идеологии и практики терроризма правильными», — отметил представитель ведомства.

По его словам, 17-летний житель республики задержан, в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК России (публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

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