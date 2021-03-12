Профилактика наркомании

Пседахским школьникам рассказали о пагубном воздействии наркотиков на организм человека

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В Доме культуры сельского поселения Пседах прошла беседа для школьников «Осторожно, наркотики», направленная на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, сообщила пресс-служба Культурно-досугового центра Малгобекского района.

Учащимся рассказали о том, какое пагубное воздействие наркотики оказывают на организм человека, какое социальное зло наркомания наносит обществу, как не поддаться на провокацию и суметь сказать «нет».

На примерах известных певцов, музыкантов и актёров, увидев печальную статистику смертельных исходов, ребята убедились, что наркотики не помогают творчеству. Рассмотрели также правовые аспекты наркомании — административную и уголовную ответственность, которая наступает уже с 14 лет.

Мероприятие проведено с целью пропаганды здорового образа жизни, ознакомления с последствиями употребления наркотиков, формирования негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками.

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