Пседахским школьникам рассказали о пагубном воздействии наркотиков на организм человека

Учащимся рассказали о том, какое пагубное воздействие наркотики оказывают на организм человека, какое социальное зло наркомания наносит обществу, как не поддаться на провокацию и суметь сказать «нет».

На примерах известных певцов, музыкантов и актёров, увидев печальную статистику смертельных исходов, ребята убедились, что наркотики не помогают творчеству. Рассмотрели также правовые аспекты наркомании — административную и уголовную ответственность, которая наступает уже с 14 лет.

Мероприятие проведено с целью пропаганды здорового образа жизни, ознакомления с последствиями употребления наркотиков, формирования негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь других наркотиками.