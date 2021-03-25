Пседахские школьники приняли участие в мероприятии антитеррористической направленности

Как отметили организаторы, мероприятие было проведено в целях активизации информационного противодействия экстремизму и терроризму, формирования устойчивого негативного отношения у подрастающего поколения к идеологии экстремизма и терроризма.

В ходе беседы учащимся объяснили термины «терроризм и экстремизм», поведали историю возникновения террористических организаций и движений, рассказали о видах и формах терроризма, а также о терроризме в современном мире и технологиях, с помощью которых происходит вербовка молодых людей в террористические организации.

«Каждый из нас должен быть внимателен и бдителен, ведь никто не может быть уверен в своей полной безопасности. Единственное правильное решение — профилактика экстремистских настроений. Мы должны быть толерантными друг к другу, понимать и уважать выбор народа, религиозные убеждения, культурные традиции народов, которые живут с нами рядом», — отметили организаторы мероприятия.