ПСБ запустил удаленную биометрическую идентификацию через мобильное приложение

Для того чтобы стать клиентом ПСБ, нужно скачать мобильное приложение банка в AppStore или Google Play, нажать кнопку «Использовать данные биометрии», подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных. После этого система переведет клиента в мобильное приложение «Биометрия» от «Ростелекома», где необходимо авторизоваться с помощью учетной записи портала госуслуг.•Далее, следуя инструкциям на экране, клиент должен подтвердить свою личность: глядя в камеру назвать случайно сгенерированную числовую последовательность, после чего, ответив на короткую анкету,•подписать договор с банком.

Удаленная идентификация доступна гражданам, сдавшим свои данные в Единую биометрическую систему, оператором которой выступает «Ростелеком». Сделать это можно в одном из 13,5 тысяч отделений. Выбрать удобный офис обслуживания можно из списка, опубликованного на сайте «Ростелекома». Для регистрации биометрии понадобится паспорт и номер СНИЛС.

«Развитие цифровых каналов обслуживания — одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Нам важно предлагать клиенту не только выгодные продукты, но и сделать взаимодействие с банком максимально простым, быстрым и удобным. Мы с первых этапов разработки концепции участвуем в создании Единой биометрической системы, используя и расширяя ее возможности для удобства наших клиентов. Осенью 2018 года ПСБ в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных в офисах, с сентября 2019 года клиентом банка можно стать, пройдя удаленную идентификацию в интернет-банке. Запуск удаленной идентификации в мобильном приложении позволит гражданину стать нашим клиентом и получить полный спектр банковских услуг в любом месте и в любое время, для этого понадобится лишь смартфон и доступ в интернет», — сказала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

«Единая биометрическая система создавалась, чтобы граждане могли дистанционно, безопасно и удобно получать услуги, которые требуют юридически значимого подтверждения личности. Сегодня с ростом количества мобильных интернет-пользователей внедрение удаленной идентификации через мобильное приложение видится важным шагом на пути к полной цифровизации банковских услуг», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.