Прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года уменьшился на 3,7%

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Минтруд России установил величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года, сообщает портал гарант.ру.

Согласно приказу от 20 февраля 2020 г. № 72н, опубликованному на официальном портале правовой информации, прожиточный минимум в целом по стране на душу населения составил 10 609 руб., для трудоспособного населения — 11 510 руб.; для пенсионеров — 8788 руб.; для детей — 10 383 руб.

В сравнении с третьим кварталом 2019 года величина прожиточного минимума уменьшилась: на душу населения — на 3,7%, для трудоспособного населения — на 3,6%, для пенсионеров — на 3,3%, для детей — на 4,2%.

Напомним, за третий квартал 2019 года этот показатель составлял: на душу населения — 11 012 руб., для трудоспособного населения — 11 942 руб., пенсионеров — 9090 руб., детей — 10 838 руб.

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