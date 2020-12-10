Прожиточный минимум в Ингушетии за 10 лет вырос более чем на 305%

Одним из показателей уровня региона является прожиточный минимум, который различается в разных субъектах, впрочем, как и его рост с течением времени.

В частности, отмечается, что прожиточный минимум в Ингушетии с 2010 года по 2020-й вырос на 307,7% — с 3435 рублей до 10571 руб. (вторая позиция в рейтинге).

«Говоря о верхней части списка, важно отметить, что процесс наведения порядка в кавказских регионах дал о себе знать. Суть большого прироста заключается в изначально малых показателях, которые были в 2010 году, так что правительству пришлось относительно уравнивать субъекты между собой», — отмечает «ФП».