Проверки образовательных организаций России приостановлены до мая

Приостанавливаются все проверки, кроме внеплановых, основанием для которых является наличие фактов причинения вреда жизни и здоровью, и внеплановых проверок в связи с выдачей лицензии.

Приказом Рособрнадзора приостановлено или отменено назначение и проведение проверок в отношении вузов и других организаций, проверки которых осуществляет непосредственно Рособрнадзор.

Региональные контрольно-надзорные органы приостанавливают назначение новых проверок, а также все плановые проверки школ, детских садов, организаций среднего профессионального образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории соответствующего субъекта РФ.

Также в связи с тем, что при государственной аккредитации и лицензировании проводятся выездные мероприятия, Рособрнадзор убедительно рекомендует организациям и индивидуальным предпринимателям не представлять заявления на получение и переоформление лицензий и свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности.