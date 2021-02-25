Следком

Против жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского

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В отношении 37-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, 17 февраля 2021 года подозреваемый, находясь в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района республики, применил насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции, находившегося в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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