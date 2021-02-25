Против жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского

По данным следствия, 17 февраля 2021 года подозреваемый, находясь в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района республики, применил насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции, находившегося в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.