Против жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении полицейского
В отношении 37-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, 17 февраля 2021 года подозреваемый, находясь в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района республики, применил насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции, находившегося в форменном обмундировании и при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.