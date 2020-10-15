Против экс-главы одного из округов Назрани возбуждено дело за незаконное выделение земель

«По данным следствия, с февраля 2016 по октябрь 2016 года подозреваемый при отсутствии правовых оснований выдал выписки из похозяйственных книг администрации, в которых содержатся не соответствующие действительности сведения о наличии у нескольких местных жителей земельных участков», — сказал представитель ведомства.

Он пояснил, что эти выписки послужили основанием для регистрации их права собственности на земельные участки общей кадастровой стоимостью более 2,4 млн рублей.

Мужчине вменяют ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).