Против экс-главы одного из округов Назрани возбуждено дело за незаконное выделение земель
Бывший руководитель администрации Насыр-Кортского административного округа Назрани стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий при оформлении земельных участков на местных жителей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.
«По данным следствия, с февраля 2016 по октябрь 2016 года подозреваемый при отсутствии правовых оснований выдал выписки из похозяйственных книг администрации, в которых содержатся не соответствующие действительности сведения о наличии у нескольких местных жителей земельных участков», — сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что эти выписки послужили основанием для регистрации их права собственности на земельные участки общей кадастровой стоимостью более 2,4 млн рублей.
Мужчине вменяют ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).