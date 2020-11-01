Против должностных лиц двух ингушских сельских поселений возбуждены уголовные дела за превышение полномочий

По данным следствия, в мае 2016 года должностные лица администрации сельского поселения Барсуки Назрановского района республики, при отсутствии законных оснований выдали выписку из похозяйственной книги местному жителю, куда были внесены заведомо ложные сведения о наличии у него в собственности земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство и для ведения личного подсобного хозяйства.

В последующем управлением Росреестра по Ингушетии, на основании данного документа зарегистрировано право собственности на указанный земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет около 700 тыс. рублей, что повлекло существенное нарушение законных интересов государства.

Аналогичным образом в ноябре 2017 года должностные лица администрации сельского поселения Яндаре Назрановского района выдали выписку из похозяйственной книги жителю республики о наличии у него в собственности земельного участка, кадастровая стоимость которого составляет около 750 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц их совершивших, говорится в релизе.