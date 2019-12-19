Просуществовавшая в течение 15 лет свалка с опасными отходами ликвидирована в Ингушетии

«Она существовала на протяжении 15 лет, постоянно возгораясь и отравляя воздух местным жителям. Работы на объекте были начаты 6 мая 2019 года. Все отходы со свалки вывезены и размещены на полигоне ТБО в Нестеровском. Помимо вывоза мусора произведена вертикальная планировка с использованием песчано-гравийной смеси, распределен грунт для посадки многолетних трав», — сказал представитель ведомства.

По его словам, отныне ингушские экологи будут проводить мониторинг для контроля оздоровления земли и предотвращения появления новой свалки.

Также практически завершена рекультивация и экологическая реабилитация территории в Назрани, загрязненной при несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности. Площадь рекультивации составляет 9,98 га. Запланированные мероприятия выполнены на 99,8%. На данный момент на стадии завершения биологический этап рекультивации. В ближайшие дни работа будет завершена полностью.

Общая площадь ликвидируемых свалок — 18,75 га, а выполненные мероприятия позволят улучшить экологические условия проживания более 150 тыс. человек.

Мероприятия выполнены в рамках национального и федерального проектов «Экология» и «Чистая страна».