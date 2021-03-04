Прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС пройдет в Ингушетии

Набор абитуриентов пройдет на актерский факультет и факультет музыкального театра и эстрады. Данные прослушивания приравниваются к первому и второму турам традиционных прослушиваний в ГИТИСе.

Координирует работу выездной комиссии председатель Ассоциации театров юга России, советник ректора ГИТИСа Микаэл Базоркин.

Заявки на прием принимаются по телефонам: +7-985-250-03-29 и 8-928-793-01-60. Художественный руководитель РГМДТ Ингушетии Зара Аушева-Базоркина.