Прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС пройдет в Ингушетии

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Российский институт театрального искусства возобновляет работу своего проекта «ГИТИС-ЮГ». В Ингушетии прослушивание абитуриентов для поступления в этот вуз пройдет на базе Русского государственного музыкально-драматического театра республики в мае, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Набор абитуриентов пройдет на актерский факультет и факультет музыкального театра и эстрады. Данные прослушивания приравниваются к первому и второму турам традиционных прослушиваний в ГИТИСе.

Координирует работу выездной комиссии председатель Ассоциации театров юга России, советник ректора ГИТИСа Микаэл Базоркин.

Заявки на прием принимаются по телефонам: +7-985-250-03-29 и 8-928-793-01-60. Художественный руководитель РГМДТ Ингушетии Зара Аушева-Базоркина.

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