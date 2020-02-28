Дзюдо

Прославленный ингушский дзюдоист Муса Могушков выступит на очередном турнире в Марокко

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Прославленный ингушский дзюдоист Муса Могушков выступит на очередном турнире в Марокко в составе сборной России.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на следующей неделе, 6 марта, в городе Рабат стартует международный турнир по дзюдо серии Гран-при «Rabat Grand Prix — 2020».

В составе сборной России по дзюдо на данный турнир заявлен ингушский дзюдоист Муса Могушков, который выступит в весовой категории до 73 кг.

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