Прославленный ингушский дзюдоист Муса Могушков выступит на очередном турнире в Марокко

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на следующей неделе, 6 марта, в городе Рабат стартует международный турнир по дзюдо серии Гран-при «Rabat Grand Prix — 2020».

В составе сборной России по дзюдо на данный турнир заявлен ингушский дзюдоист Муса Могушков, который выступит в весовой категории до 73 кг.