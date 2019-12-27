Борьба

Прославленный дагестанский борец Ильяс Бекбулатов встретится с ингушскими спортсменами

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28 декабря в спортивном клубе «Кушт» титулованный дагестанский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов проведёт мастер-класс для ингушских борцов.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Ильяс вместе со своим тренером Али Ахмедовым приедут по личному приглашению директора спортивного клуба «Кушт» Магомеда Мусаева, на днях у борца прошёл учебно-тренировочный сбор в Адлере.

Один из самых техничных вольников мира продемонстрирует ингушским спортсменам свои коронные приёмы и суперброски.

Напомним, что Ильяс Бекбулатов является обладателем бронзовой и серебряной медали европейских первенств и победителем чемпионата Европы.

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